The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.06.2022 ISIN Name AU000000WSA9 WESTERN AREAS LTD. CA53946V1076 LOBE SCIENCES LTD SE0001823303 PRECISE BIOMETR. A SE0003036821 SPEQTA AB US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 US1567821046 CERNER CORP. DL-,01