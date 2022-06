The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.06.2022 ISIN Name SE0001116021 FM MATTSSON CLB SK100 SE0007075262 HOEVDING SVERIGE AB US21036PAX69 CONST.BRANDS 18/23 US36192A1097 GWG HLDGS INC. DL-,001 US3724274010 GENOCEA BIOSCIENC.DL-,001