The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2022 ISIN Name CA02301T1084 AMARILLO GOLD CORP. NO0010739402 SBANKEN ASA US44157R1095 HOUGH.MIFFIN HARCOU.DL-01 US6475811070 NEW ORIENT.EDU.+TEC.ADR/1