The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 07.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2022. ISIN Name KYG2659T1094 DATANG GROUP HLDGS DL-,01 SE0006504353 NEWTON NORDIC AB US98978L2043 ZOGENIX INC. DL-,001