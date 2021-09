The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.09.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.09.2021 ISIN Name CA38116P1053 GOLDEN PREDATOR MNG DE000DD5AB47 DZ BANK CLN E.9458 US48667P1075 KAZ MINERA.LS-,20 ADR 1/2