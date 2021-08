The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.08.2021 ISIN Name CA29407V1094 ENVIROLEACH TECHN. O.N. CNE100001NP4 CN.MACH.ENGI.CORP. H YC 1 DE000LB2BGZ1 LBBW FZA NH 21/31 NL0014433377 FYBER N.V. EO -,10 SG1V04936067 SIN GHEE HUAT CORP. LTD US92828G1013 VIRTUALARMOUR INTL INC.