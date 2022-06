The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.06.2022 ISIN Name US0088751062 AIKIDO PHARMA DL-,01 US05382A1043 AVIVA PLC ADR/2 LS-,25 US30607B1098 FALCON MIN. CL.A DL-,0001