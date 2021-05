The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.05.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.05.2021 ISIN Name AU000000PLL5 PIEDMONT LITHIUM CA15850D1006 CHAMPIGNON BRANDS INC. IM00BH3JLY32 RDI REIT PLC LS-,40 KYG459951003 SHEN.INV.HLD.BAY A.HD-,10 KYG9320L1005 EC HEALTHCARE HD-,00001 SE0000310336 SWEDISH MATCH US7153471005 PERSPECTA INC. DL-,01 US7242494042 PIRAEUS F.H.ADR 2 EO -,30 US91889DAB29 VALARIS 14/24 US91889DAD84 VALARIS 15/25 US91889DAE67 VALARIS 18/26 XS1117297603 UPCB FIN.IV 15/27 REGS