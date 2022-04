The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.04.2022 ISIN Name CA29766C1068 ETHOS GOLD CORP. CA6125092081 MONTEREY MINERALS INC. US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) US78469X1072 SPX FLOW INC. DL-,01 US9344231041 DISCOVERY SER.A DL-,01