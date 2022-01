The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 06.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 06.01.2022 ISIN Name AT0000A25W06 VST BUILDING TECHS AG GB0004697420 JKX OIL + GAS PLC LS-,10 US31986N1028 1ST CONSTITUTION BANCORP