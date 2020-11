The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.11.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.11.2020 ISIN Name AU000000IFN8 INFIGEN ENERGY DE000A284NP1 AGGREGATE 20/25 DE0009753673 N-FDS NR. 1 EUROPA AMUNDI FR0013258589 ANTALIS S.A. EO 1 US7202795040 PIER 1 IMPORTS DL 1