The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.08.2021 ISIN Name CA29330R1001 ENGOLD MINES LTD. DE000A1JBPV9 SHW AG FR0013218153 RCI BANQUE 16/21 MTN GB0007291015 ST MODWEN PTIES LS-,10 IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 IT0001046553 CARRARO S.P.A. EO 0,52 PLNETIA00014 NETIA S.A. ZY 1