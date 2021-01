The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2021 ISIN Name US3982311009 GRIFFIN INDL REALT.DL-,01 US47738D1019 JIANPU TECHN. SP.ADR 2/5 US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 CA02650G2027 AMERICAN HELIUM INC. CA83615X1006 SOURCE ENERGY SERVICES LU0206731506 PENSIONPROTECT 2020 AND LU1642887738 PLAY COMMUNIC. EO 0,00012 USU4047CAK37 HD SUPPLY 18/26 REGS US02362F3029 AMERI HOLDINGS INC.DL-,01 US05591B1098 BMC STOCK HOLD.INC.DL-,01 US2538277037 DIGIRAD CORP. DL -,0001 US6370711011 NATL OILWELL VARCO DL-,01