The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 05.01.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 05.01.2022 ISIN Name CA05477Y1088 AZARGA URANIUM CORP. US5590792074 MAGELLAN HEALTH INC.DL-01 US74965G1022 RIB SOFTWARE UNSP.ADR 2