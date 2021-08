The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.08.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.08.2021 ISIN Name CA45250F1080 IMINING BLOCKCH. CRYPT. CA5526971042 MDC PARTNERSC. A SV CA68621E2042 ORGANIMAX NUTRIENT KYG4923B1041 INVESTECH HLDGS HD-,02 US0038303048 ABRAXAS PET. CORP. DL-,01 US16706W1027 CHIASMA INC.DL-,01 US4510553054 ICONIX BRAND GRP DL-,001 US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 US60879B1070 MOMO UNSP.ADR A1 DL-,0001 US73943T1034 PQ GROUP HLDGS INC DL-,01