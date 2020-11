Weitere Suchergebnisse zu "SDL":

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.11.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.11.2020 ISIN Name CA12764J1093 CAELAN CAPITAL CORP. CA8422004041 SOUTHERN ARC MINERALS A DE0005428007 COMDIRECT BANK AG GB0009376368 SDL PLC LS-,01 IE00B54DDP56 UBS ETFS-HFRX GL.HDG.A EO US0917271076 BITAUTO HDGS LTD SP.ADR 1