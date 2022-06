The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.06.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.06.2022 ISIN Name DE000DG6CMR0 DZ BANK CLN E.9176 DE000DG6CNN7 DZ BANK CLN E.9208 DE000DG6CQL4 DZ BANK CLN E.9274 CA52728X2086 LEUCROTTA EXPLOR. DE000DD5AHY5 DZ BANK CLN E.9656 DE000DD5AH41 DZ BANK CLN E.9662 DE000DD5ARP2 DZ BANK CLN E.9920 IT0004513666 TISCALI SPA USP0096BAA19 AEROV.MEXICO 20/25 REGS US43358Y1038 HISTOGEN INC. DL-,0001 US46131B1008 INVESCO MORTGA.CAP.DL-,01 US75523J1088 RAZER INC. UNSP.ADR / 20