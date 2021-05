The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.05.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.05.2021 ISIN Name CA05156E1007 AURELIUS MNLS INC. CA19258M1005 COIN HODL INC. CA4592831073 INTL COBALT CORP. CA82964J2092 SIRE BIOSCIENCE INC. GB00BJVJZD68 VALARIS CL.A DL -,10 US25271C1027 DIAMOND OFFSHORE DRILLING US35906A3068 FRONTIER COMMUNIC. DL-,25