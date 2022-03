The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 03.03.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 03.03.2022 ISIN Name AU0000201972 FOCUS MINERALS LTD (NEW) CA1999101001 COMINAR REAL EST.INV. UTS CA29282R7022 ENGAGEMENT LABS CL0002409135 SALMONES CAMANCHACA S.A. DE000WNDL201 WINDELN.DE SE INH O.N. US30283W3025 FTS INTL. INC. DL-,01