The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.11.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2021 ISIN Name AU000000EPD7 EMPIRED LTD CA0816121036 BENCHMARK BOTANICS INC. CA56068W1005 MAITRI HEALTH TECHN.CORP. CA70470F3088 PEAK FINTECH GROUP INC. CA89785F2098 TRUE LEAF BRANDS INC. CA98935P1080 ZEN GRAPHENE SOL. LTD FR0004183960 VOLUNTIS S.A. EO-,10 US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 US89615T1060 TRIDENT ACQUISIT.DL-,0001 XS2390676463 OPDENERGY 21/23 FLR 2 XS2390680143 OPDENERGY 21/23 FLR 2