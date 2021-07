The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.07.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.07.2021 ISIN Name CA6752521006 OCEANIC WIND ENERGY GB00B18V8630 PENNON GROUP NEW LS -,407 IT0005450181 MEGLIOQUESTO S.P.A. KYG5086A1141 JAYDEN RES INC. KYG7S56K1068 PFC DEVICE INC. HD -,01 NL0000233195 JUBII EU. N.V. IL EO-,01 US40124Q2084 GUARANTY TRUST GDR REG S XS1716833352 REXEL 17/25