The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.06.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2021 ISIN Name AU0000004CE0 FORCE COMMODITIES LTD BMG392401094 GL LTD DL-,20 CA65532M2004 NOMAD ROYALTY COMPANY CA7305591017 POINT LOMA RES. LTD. O.N. CA98936N1024 ZENABIS GLOBAL INC. US92343VBJ26 VERIZON COMM 12/22