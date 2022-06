The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.06.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.06.2022. ISIN Name CA24464X1069 DEFI TECHNOLOGIES INC. CA71676H1064 PETROSHALE INC. CA73758F1071 POTENT VENTURES INC. CA74790A1066 QUESTEX GOLD + COPPER LTD