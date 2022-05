Weitere Suchergebnisse zu "Tate & Lyle":

The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.05.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.05.2022 ISIN Name CA46072A1030 INTERRA COPPER CORP. O.N. GB0008754136 TATE + LYLE LS-,25 KYG9887T1085 ZAI LAB LTD0,00006 LU1274533659 ASSCVI-GERMAN EQ. AAEO US91734M1036 US ECOLOGY INC. DL-,01