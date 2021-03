The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.03.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2021 ISIN Name CA2917471039 EMPIRE INDS LTD (NEW) CA53677L2030 LITELINK TECHS CA60765L1022 MODERN MEAT INC. DE000A0GNPZ3 ALLIANZ FIN. II 06/UND. AU000000LNG0 LIQUEFIED NATURAL GAS LTD BMG8827U1009 THIRD P.REINSU.LTD DL-,10 FR0014001JU1 CADES 21/24 3 US0226631085 AMALGAMATED BK.A DL-,01 US0374111054 APACHE CORP. DL -,625 US56585W4015 MARATHON PATENT