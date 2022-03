The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.03.2022. ISIN Name CA3901437093 GREAT BEAR RES LTD A CA8310062002 SLANG WORLDWIDE I LU0094707279 SWISS L.L.-EQUI.EURO R C US21872L1044 COREPOINT LODGING DL-,01