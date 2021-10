The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.10.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.10.2021 ISIN Name AT0000A1YDF1 CA IMMO 17/25 CV CA08773A1057 BETTERU EDUCAT.CORP. CA13643D1078 CANADIAN OVERS. PETR. CA24689D1096 DELIC HOLDINGS INC. CA62848R1064 MYDECINE INNOVAT.GRP CA92347A3047 VERITAS PHARMA INC. FR0011034065 CNP ASSURANCES 11/41 FLR SE0000103814 ELECTROLUX B SK 5 US46609J1060 J. ALEXANDERS HLDGS A