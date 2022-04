The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.04.2022 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2022 ISIN Name FI4000440664 NELES OYJ GB00B89J2419 CLINIGEN GROUP PLC LS-001 US52730D2080 LEVEL ONE BANCORP US83416M1053 SLR SENIOR INVEST. DL-,01 CA01374C1095 ALCANNA INC. CA14068G1046 CAPSTONE MINING CORP. CA27786R1038 EAT BEYOND GLOBAL HLDGS DE000DZ1J1F2 DZ BANK CLN E.8628