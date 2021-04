The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.04.2021 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.04.2021 ISIN Name CA60841W1068 MOJAVE JANE BRANDS CA7866881013 SAGEN MI CANADA INC. CH0267291224 SUNRISE COMMUN.GR.NA.SF 1 JP3786600001 HITACHI CAP. LU1377632572 BOCI CBK-S.S.EX.50A I.AED US0003071083 AAC HLDGS INC. DL -,001 US13739U2033 CANCER GENET.INC DL-,0001 US37185X1063 GENESIS HEALTHC.A DL-,001 US43114K2078 HIGHPOIN.RES.CORP DL-,001 US8433951048 STHRN NATL BANC.VA DL-,01 US8715611062 SYNACOR INC. DL -,01 XS1251078009 DOUGLAS ANL 15/22REGS XS1251078694 KIRK BEAUTY ANL 15/23REGS