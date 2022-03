The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.03.2022. Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.03.2022. ISIN Name CA1373331000 CANBUD DISTRIBUTION CORP. CA44053J2011 HORIZON PETROLEUM CA82631L1085 SIERRA GRANDE MINERALS IM00B86NL059 EROS STX GLOBAL LS -,30 SE0007185418 NOBINA AB SK 90 US0482692037 ATLANTIC CAP. BANCSHARES US15117N5032 CELSION CORP. DL-,01 VGG614091012 MINDS + MACHINES GRP