The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.10.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.10.2020 ISIN Name CA39354F1062 GREEN 2 BLUE ENERGY CORP. CA45250L1058 IMAGIN MEDICAL INC. CA7270531006 PLANET VENTURES US6984771062 PANHAND.OIL+GAS DL-,01666