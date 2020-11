Finanztrends Video zu Mologen



The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 26.11.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 26.11.2020 ISIN Name DE000A0BVU93 PHOENIX SOLAR AG O.N. DE000A2LQ900 MOLOGEN AG INH O.N. DE0005790307 FROEHLICH BAU AG I.A. DE0005790331 FROEHLICH BAU AG VZO I.A. DE0006617400 M+S ELEKTRONIK AG LU0538936351 ELECTRAWINDS SE A US1506022094 CEDAR REALTY TR.NEW DL-06 US2423702032 DEAN FOODS DL-,01