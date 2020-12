The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 08.12.2020 Die folgenden Instrumente an der Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 08.12.2020 ISIN Name AU000000CGL3 CITADEL GROUP LTD CA13722D1015 CANARC RES. CORP. CA92858L2021 VODIS PHARMACEUTICALS INC DE000DR6D0M8 COBA 04/34 MTN KYG794371024 VESON HOLDINGS HD -,10 US00130HCA14 AES CORP. 2023