The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 04.11.2020 Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 04.11.2020 ISIN Name CA44570P2017 HUNTER OIL CORP. CA72582B2093 PIVOT TECHNOLOG.SOLUT.NEW CA9230102019 VENTURA CANNABIS+WELLN. JP3660900006 NICHIIGAKKAN CO. LTD.