The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.11.2020 Die folgenden Instrumente an der Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.11.2020 ISIN Name CA62945U3091 NRG METALS INC. DE0005239701 BOEWE SYSTEC AG O.N. FR0011625441 LVMH 13/20 MTN MHY673051055 PERFORMANCE SHIPP. 10/17 SE0001696683 OPUS GROUP AB