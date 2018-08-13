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Alnylam Pharmaceuticals - XFRA DUL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
13.08.18 07:26
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 DUL US02043Q1076
AB/FROM ONWARDS 13.08.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 DUL US02043Q1076
AB/FROM ONWARDS 13.08.2018
Aktuelle Kursinformationen mehr >
|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|82,98 €
|84,12 €
|-1,14 €
|-1,36%
|13.08./08:20
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US02043Q1076
|A0CBCK
|121,99 €
|59,60 €
= Realtime
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|Antw.
|Thema
|Zeit
|7
|Alnylam Pharma
|01:08