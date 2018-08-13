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Alnylam Pharmaceuticals - XFRA DUL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




13.08.18 07:26
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ALNYLAM PHARMACE.DL-,0001 DUL US02043Q1076


AB/FROM ONWARDS 13.08.2018


Aktuell
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
82,98 € 84,12 € -1,14 € -1,36% 13.08./08:20
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US02043Q1076 A0CBCK 121,99 € 59,60 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
 
Tradegate (RT) 		82,94 € -0,14%  08:01
Nasdaq 97,38 $ +3,32%  10.08.18
Frankfurt 81,00 € -0,32%  08:20
Hamburg 80,50 € -0,78%  08:01
München 80,50 € -0,84%  08:00
Stuttgart 82,98 € -1,36%  08:02
  = Realtime
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