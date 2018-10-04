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ZYBER HOLDINGS LTD - XFRA DRL: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
04.10.18 07:54
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZYBER HOLDINGS LTD DRL AU000000ZYB8
AB/FROM ONWARDS 04.10.2018
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
ZYBER HOLDINGS LTD DRL AU000000ZYB8
AB/FROM ONWARDS 04.10.2018
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,004 €
|0,003 €
|0,001 €
|+33,33%
|04.10./08:32
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000ZYB8
|A2AE0D
|0,014 €
|0,0010 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Frankfurt
|0,004 €
|+33,33%
|08:32
= Realtime
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