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DroneShield - XFRA DRH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION




01.06.17 09:01
Xetra Newsboard

FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.

THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:

INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DRONESHIELD LTD DRH AU000000DRO2


AB/FROM ONWARDS 01.06.2017


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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
0,174 € 0,213 € -0,039 € -18,31% 01.06./08:15
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
AU000000DRO2 A2DMAA 0,34 € 0,17 €
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Nasdaq OTC Other 0,23 $ -10,85%  23.05.17
Frankfurt 0,174 € -18,31%  08:15
  = Realtime
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