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DroneShield - XFRA DRH: WIEDERAUFNAHME/RESUMPTION
01.06.17 09:01
Xetra Newsboard
FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DRONESHIELD LTD DRH AU000000DRO2
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
DRONESHIELD LTD DRH AU000000DRO2
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|0,174 €
|0,213 €
|-0,039 €
|-18,31%
|01.06./08:15
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|AU000000DRO2
|A2DMAA
|0,34 €
|0,17 €
|Handelsplatz
|Letzter
|Veränderung
|Zeit
|Nasdaq OTC Other
|0,23 $
|-10,85%
|23.05.17
|Frankfurt
|0,174 €
|-18,31%
|08:15
= Realtime
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