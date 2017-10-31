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EnLink Midstream - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.10.2017 - 3




31.10.17 00:00
Xetra Newsboard

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.10.2017.

INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR
571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.051 EUR


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Spektakuläre Bohrresultate voraus!
Neuer 733% Kobalt und Lithium Hot Stock nach 3.375% mit AVZ Minerals und 5.122% mit European Metals!  
 
Auroch Minerals Ltd.



 
 
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Kurs Vortag Veränderung Datum/Zeit
15,80 $ 15,90 $ -0,10 $ -0,63% 30.10./22:30
 
ISIN WKN Jahreshoch Jahrestief
US29336T1007 A1XFKA 20,45 $ 14,70 $
Werte im Artikel
5,29 plus
+3,32%
18,33 plus
+0,16%
15,85 minus
-0,13%
15,80 minus
-0,63%
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Handelsplatz Letzter Veränderung  Zeit
Berlin 13,425 € +2,83%  30.10.17
Frankfurt 13,401 € +0,89%  30.10.17
NYSE 15,80 $ -0,63%  30.10.17
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