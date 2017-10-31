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EnLink Midstream - XFRA DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 31.10.2017 - 3
31.10.17 00:00
Xetra Newsboard
FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR
571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.051 EUR
THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.10.2017.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST
8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EUR
XTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR
0E41 XFRA US29336T1007 ENLINK MIDSTREAM UTS 0.219 EUR
571 XFRA US03675Y1038 ANTERO MIDSTR.GP LP -,01 0.051 EUR
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|Kurs
|Vortag
|Veränderung
|Datum/Zeit
|15,80 $
|15,90 $
|-0,10 $
|-0,63%
|30.10./22:30
|ISIN
|WKN
|Jahreshoch
|Jahrestief
|US29336T1007
|A1XFKA
|20,45 $
|14,70 $
Werte im Artikel
5,29
+3,32%
18,33
+0,16%
15,85
-0,13%
15,80
-0,63%
= Realtime
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