FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.10.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.10.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.10.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.10.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EURTAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.783 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.182 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.598 EURPP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.148 EURPCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.430 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.026 EURIOY XFRA US4567881085 INFOSYS LTD. ADR/1 IR5 0.172 EURHXL XFRA US4282911084 HEXCEL CORP. DL-,01 0.108 EURHAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.490 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.120 EURENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.060 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.172 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.224 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.275 EURATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.077 EURAES XFRA US00130H1059 AES CORP. DL-,01 0.103 EURSOU XFRA SG1J26887955 SINGAPORE EXCHANGE SD-,01 0.031 EURIXD1 XFRA ES0148396007 INDITEX INH. EO 0,03 0.340 EURWEZ XFRA CNE1000004M7 WEIQIAO TEXTILE CO. H YC1 0.036 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.014 EURC61 XFRA CA2908761018 EMERA INC. 0.377 EURBZZ XFRA CA0636711016 BK MONTREAL CD 2 0.601 EURHNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.079 EUR48CA XFRA ES0140609019 CAIXABANK S.A. EO 0.070 EURGMZ XFRA US02005N1000 ALLY FINANCIAL INC.DL-,10 0.103 EUR1C5 XFRA US1746101054 CITIZENS FINL GROUP DL-01 0.155 EUR9H6 XFRA GB00B5BT0K07 AON PLC A DL -,01 0.310 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR351 XFRA US03673L1035 ANTERO MIDSTR.PART.LP UTS 0.292 EUR1LV XFRA US91914J1025 VALERO ENERGY PART.UTS 0.413 EURD8Q XFRA PAP169941328 BCO LATINOAMER.D.COM.EX.E 0.331 EUR8OC XFRA US12637A1034 CSI COMPRESSCO L.P. UTS 0.161 EURXTE XFRA US29336U1079 ENLINK MIDSTREAM PART. 0.335 EUR