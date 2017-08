Weitere Suchergebnisse zu "Biotest Vz":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3NA XFRA GB0006215205 NATL EXPR. GRP LS-,05 0.046 EURH2V XFRA GB0004065016 HAMMERSON PTY LS-,25 0.115 EURSAZ XFRA DE0007251803 STADA ARZNEIMITT. NA O.N. 0.720 EURBIO3 XFRA DE0005227235 BIOTEST AG VZ O.N. 0.070 EURBIO XFRA DE0005227201 BIOTEST AG ST O.N. 0.050 EURSM3 XFRA CA8672241079 SUNCOR ENERGY INC. 0.213 EURSB7 XFRA CA8029121057 SAPUTO INC. 0.107 EUR62M XFRA CA59162N1096 METRO INC. 0.108 EURCQ3 XFRA BMG2108M2182 CHINESE ESTATES H. HD-,10 0.309 EURPGZ XFRA AU000000PRY5 PRIMARY HEALTH CARE LTD 0.038 EURJUB XFRA AU000000JIN0 JUMBO INTERACTIVE LTD 0.033 EURT7W XFRA AU000000TWE9 TREASURY WINE ESTATES LTD 0.086 EURXFRA DE000HSH41Q7 HSH NORDBANK FZI 23 15/23 0.001 %10C XFRA GB00BKXNB024 CAMBIAN GROUP (WI) LS-01 0.292 EURK1W XFRA US50105F1057 KRONOS WORLDWIDE DL-,01 0.125 EURHH1 XFRA US4101201097 HANCOCK HLDG CO. DL 3,33 0.199 EUR7SI XFRA GB00BF5SDZ96 STOCK SPIRITS GROUP LS-10 0.024 EURFBLM XFRA GB00BD0CWJ91 FIH GROUP PLC LS -,10 0.043 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.125 EURGQI XFRA US36268T2069 GAIL (INDIA) GDR/6 IR 10 0.210 EUR6CMA XFRA GB00BYZWX769 CRODA INTL LS -,10357143 0.377 EURMIO XFRA IE00BD64C665 MINCON GROUP PLC EO -,01 0.010 EURIE8 XFRA AU000000NVT2 NAVITAS LTD 0.067 EUR0AE XFRA GB00BZ6VT592 ACCROL GROUP HLDGS -,001 0.043 EURA04 XFRA GB00BYM8GJ06 ASCENTIAL PLC LS-,01 0.019 EUR2UA XFRA GB00BVYVFW23 AUTO TRADER GRP PLCLS0,01 0.038 EURIC1G XFRA GB00BD8QVH41 INTERCONT.H.LS-,198095238 0.274 EURBIOS XFRA DE000A2E4TS2 BIOTEST AG ST Z.VERK. 0.050 EURBIOV XFRA DE000A2E4TV6 BIOTEST AG VZO Z.VERK. 0.070 EUR6P9 XFRA GB00BD2ZT390 GLO.PORTS HLDG (WI)LS0,01 0.226 EUR