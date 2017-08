FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.08.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.08.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.08.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.08.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTGCB XFRA TH1074010014 PTT GLOB.CHEM.P.-FGN-BA10 0.044 EURGCB1 XFRA TH1074010R12 PTT GLBL CHEM.-NVDR- BA10 0.044 EURJWG1 XFRA GB00B5N0P849 JOHN WOOD GR.LS-,04285714 0.092 EURSHP5 XFRA GB00B6YTLS95 STAGECOACH LS-,0054824 0.087 EUR8CR XFRA US1680881026 CHICAGO RIVET + MACH.DL 2 0.166 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.018 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EUR7CT XFRA JE00B5TT1872 CENTAMIN PLC 0.021 EURFXG XFRA GB00BCKFY513 FOXTONS GROUP PLC LS-,01 0.005 EUR5EG XFRA GB00B8KJH563 ESURE GROUP PLC LS-,08333 0.044 EURT7D XFRA US8936411003 TRANSDIGM GROUP DL-,01 18.281 EURSQE XFRA US8632361056 STRAYER EDUCAT. DL-,01 0.208 EURRETA XFRA US7587661098 REGAL ENTERTNMT A DL-,01 0.183 EURORJ XFRA US6802231042 OLD REPUBLIC INTL DL 1 0.158 EURNKE XFRA US6541061031 NIKE INC. B 0.150 EURMUD XFRA US6247561029 MUELLER INDS INC. DL-,01 0.083 EURMMX XFRA US5732841060 MARTIN MAR. MAT. DL-,01 0.366 EURFLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.174 EURDTC XFRA US2478501008 DELTIC TIMBER DL-,01 0.083 EURCLP1 XFRA US18946Q1013 CLP HLDGS LTD ADR/1 HD 5 0.063 EURCYT XFRA US1567001060 CENTURYLINK INC. DL 1 0.449 EURCNA XFRA US1296031065 CALGON CARBON DL-,01 0.042 EURBKD XFRA US1167941087 BRUKER CORP. DL -,01 0.033 EURBLQA XFRA US09247X1019 BLACKROCK CL. A DL -,01 2.077 EURNVA3 XFRA TH0646010R18 PTT PCL -NVDR- BA 10 0.200 EURPTOF XFRA TH0646010015 PTT PUBLIC CO.-FGN- BA 10 0.200 EUR8WY XFRA KYG981491007 WYNN MACAU LTD 0.022 EUR7S8 XFRA KYG8187G1055 SITC INTL HLDG.REGS HD-10 0.011 EURM3L XFRA KYG618101003 MODERN BEA.SAL.HOLD.HD-10 0.001 EUR3BD XFRA KYG126521064 BOSIDENG INTL HL.DL-00001 0.001 EURCTM XFRA HK0941009539 CHINA MOBILE LTD. 0.512 EURCMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.011 EURH3M XFRA GB00B1FW5029 HOCHSCHILD MNG PLC LS-,25 0.011 EURGHN XFRA GB00B01FLG62 G4S PLC LS -,25 0.039 EURUEH XFRA GB0009123323 ULTRA ELECTR.HLDGS LS-,05 0.157 EUR