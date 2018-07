Weitere Suchergebnisse zu "Singapore Airlines":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.07.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.07.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.07.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.07.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTSEAA XFRA LU1645385839 UBS-JPM US EM D.BD1-5ADDL 0.133 EURUEFD XFRA LU0671493277 UBS-ETF-MSCI EMU S.C.EOAD 1.734 EURUIMT XFRA LU0629460832 UBS-ETF-MSCI PAC.S.R.DLAD 0.804 EURUIMR XFRA LU0629460675 UBS E.-MSCI EMU S.R.EOAD 1.987 EURUIMP XFRA LU0629460089 UBS ETF-MSCI USA S.R.ADDL 0.450 EURUIMM XFRA LU0629459743 UBS-ETF-MSCI WLD.S.R.DLAD 0.796 EUR1CT XFRA KYG211461085 CHOW TAI FOOK JEWEL. HD 1 0.049 EURXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.019 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.014 EUR3NZ XFRA US9582541044 WESTERN GAS PARTN. LP UTS 0.817 EURTAR XFRA US87612G1013 TARGA RESOURCES DL -,001 0.783 EURTQJ XFRA US82669G1040 SIGNATURE BANK DL-,01 0.482 EURRY6 XFRA US7561091049 REALTY INC. CORP. DL 1 0.189 EURPWC XFRA US7234841010 PINNACLE WEST CAPITAL 0.598 EURPP21 XFRA US7127041058 PEOPLE'S UTD FINL DL -,01 0.151 EURPCX XFRA US7043261079 PAYCHEX INC. DL-,01 0.482 EURNRA XFRA US6293775085 NRG ENERGY INC. DL-,01 0.026 EURHAS XFRA US4180561072 HASBRO INC. DL-,50 0.542 EURGTR XFRA US3825501014 GOODYEAR TIRE RUBBER 0.120 EURENQ XFRA US29362U1043 ENTEGRIS INC. DL-,01 0.060 EUREW2 XFRA US27579R1041 EAST WEST BANCORP DL-,001 0.198 EURCXX XFRA US1890541097 CLOROX CO. DL 1 0.826 EURCS2 XFRA US1475281036 CASEY'S GENL STORES 0.249 EURAGT XFRA US0383361039 APTARGRP INC. DL-,01 0.292 EURATN XFRA US00738A1060 ADTRAN INC. DL-,01 0.077 EURAX6 XFRA US0024441075 AVX CORP. DL-,01 0.099 EURSIA1 XFRA SG1V61937297 SINGAPORE AIRLINES O.N. 0.189 EURB1W1 XFRA SG1T88932077 BUKIT SEMBA. SUBDI.SD-,50 0.114 EURP3G XFRA SG1Q52922370 SUNTEC REAL EST. INV. UTS 0.002 EURW1J XFRA SG1I52882764 SATS LTD. 0.076 EURUIMI XFRA LU0480132876 UBS-ETF-MSCI EM.MKTS DLAD 0.869 EURUIM9 XFRA LU0446734872 UBS-ETF-MSCI CANADA CDAD 0.191 EURUIMD XFRA LU0446734526 UBS-ETF-MSCI PAC.X.J DLAD 0.749 EURUIME XFRA LU0446734369 UBS-ETF-MSCI EMU VAL.EOAD 1.184 EURUIMA XFRA LU0446734104 UBS-ETF-MSCI EUROPE EOAD 1.391 EUR