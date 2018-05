FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.052 EUR2V3 XFRA KYG939541085 VPOWER GR.INT.HLDGS.HD-,1 0.002 EUR2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.053 EUREC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.269 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.215 EURDF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.042 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.019 EURNY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.266 EURNY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.266 EUR28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.096 EUR83S1 XFRA GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333 0.055 EURHK51 XFRA BMG2345T1099 CONCORD NW ENERGY HD-,01 0.001 EURNIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.138 EUR729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.108 EURS6L XFRA KYG8087W1015 SHENZHOU I.G.H.REGS HD-10 0.082 EURKSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.052 EUR