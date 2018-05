FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKGZ XFRA KYG525621408 KINGB.CHEM.HLDGS HD-,10 0.110 EURQF9 XFRA ID1000102809 MULTI INDOCITRA RP 100 0.001 EURITP XFRA ID1000061302 INDOC.TUNG.P. RP 500 0.043 EURFU7 XFRA HK0639031506 SHOUGANG FUS.RES.GR. 0.015 EURCIOC XFRA HK0031044180 CHINA AEROSPACE NEW 0.003 EURFEX XFRA GB00B1XH2C03 FERREXPO PLC 0.028 EURMPO XFRA GB00B013H060 MICHELMERSH BRICK LS-,20 0.017 EURMA6 XFRA GB0031274896 MARKS SPENCER GRP LS-,25 0.136 EURTWW XFRA GB0008782301 TAYLOR WIMPEY PLC LS -,01 0.119 EURM8K XFRA GB0005522007 MCKAY SECURITIES LS-,20 0.082 EUR01K XFRA GB0004866223 KELLER GRP PLC LS-,10 0.280 EURBON XFRA FR0000061129 BOIRON SA INH. EO 1 1.600 EUR4G8 XFRA FR0000032526 GUERBET SA INH. EO 1 0.850 EURNOA3 XFRA FI0009000681 NOKIA OYJ EO-,06 0.190 EURWAC XFRA DE000WACK012 WACKER NEUSON SE NA O.N. 0.600 EURPIG XFRA IE00BGH1M568 PERRIGO CO. PLCEO -,001 0.163 EUR0V4 XFRA US92047W1018 VALVOLINE INC. DL-,01 0.064 EURAJ91 XFRA DE000A1A6WE6 DOCCHECK AG NA O.N. 0.400 EURV6C XFRA DE0007846867 VISCOM AG O.N. 0.600 EURSAX XFRA DE0007493991 STROEER SE + CO. KGAA 1.300 EURIVU XFRA DE0007448508 IVU TRAFFIC TECHN.AG O.N. 0.100 EURMNV6 XFRA DE0006553464 MAINOVA AG O.N. 10.840 EURLEI XFRA DE0006464506 LEIFHEIT AG O.N. 1.050 EURNEM XFRA DE0006452907 NEMETSCHEK SE O.N. 0.750 EUREUZ XFRA DE0005659700 ECKERT+ZIEGLER AG O.N. 0.800 EUR2SI XFRA US8606301021 STIFEL FINL CORP. DL-,15 0.103 EUR9BM XFRA CNE100000F20 BBMG CORP. H YC 1 0.006 EURZCH XFRA CNE1000002V2 CHINA TELECOM H YC 1 0.013 EURG2M XFRA CNE100000247 BEIJING JINGKEL. H YC 1 0.008 EURCVNA XFRA CH0025607331 ROMANDE ENERGIE HLD. SF25 31.258 EURNWF XFRA CA9582112038 WESTERN FOREST PRODUCTS 0.015 EURTZ1 XFRA CA89346D1078 TRANSALTA CORP. 0.026 EURSEP XFRA CA81373C1023 SECURE ENERGY SERVICES 0.015 EURQXP1 XFRA CA65548P4033 NORBORD INC. 0.397 EURGXD XFRA CA5503721063 LUNDIN MINING CORP. 0.020 EUR