FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNY4B XFRA US62942X3061 NRG YIELD A NEW DL-,01 0.268 EURNY41 XFRA US62942X4051 NRG YIELD INC. C DL-,01 0.268 EUR28Y XFRA CA4296951094 HIGH LINER FOODS CV 0.096 EUR83S1 XFRA GB00BFWK4V16 SSP GROUP LS-,01033333 0.055 EURHK51 XFRA BMG2345T1099 CONCORD NW ENERGY HD-,01 0.001 EURNIJ XFRA US64031N1081 NELNET INC. CL. A DL-,01 0.139 EUR729 XFRA US12739A1007 CADENCE BANCORP A DL-,01 0.108 EURKSX XFRA US4990491049 KNIGHT-SWIFT TR. HLDGS A 0.052 EUR