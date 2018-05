Weitere Suchergebnisse zu "Interactive Brokers":

FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 31.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTKEL XFRA US4878361082 KELLOGG CO. DL -,25 0.464 EURJNP XFRA US48203R1041 JUNIPER NETWORKS DL-,01 0.155 EURKY6 XFRA US45841N1072 INTERACTIVE BROKERS DL-01 0.086 EURHYVN XFRA US4208772016 HAYNES INTL (NEW) DL-,01 0.189 EURHFF XFRA US4165151048 HARTFORD FINL SVCS GRP 0.215 EURHRS XFRA US4138751056 HARRIS CORP. DL 1 0.490 EUR2BH XFRA US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC.DL-,01 0.301 EURGAV XFRA US3989051095 GROUP 1 AUTOM. DL-,01 0.224 EURGAH XFRA US3635761097 GALLAGHER , A.J. DL 1 0.353 EURFLU XFRA US3434121022 FLUOR CORP. (NEW) DL-,01 0.181 EUREW1 XFRA US3021301094 EXPEDITORS INTL WASH.DL01 0.387 EURDOD XFRA US25746U1097 DOMINION ENERGY INC. 0.718 EURTI2 XFRA US2168311072 COOPER TIRE RUBBER DL 1 0.090 EURCM8 XFRA US20451N1019 COMPASS MINER.INTL DL-,01 0.619 EURCN7 XFRA US1491501045 CATHAY GENERAL DL-,01 0.206 EURCH1A XFRA US12541W2098 C.H. ROB. WORLDWIDE NEW 0.396 EURC67 XFRA US12503M1080 CBOE GLOB.MKTS INC.DL-,01 0.232 EURBA3 XFRA US1143401024 BROOKS AUTOMATION DL-,01 0.086 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.516 EURBGW XFRA US0997241064 BORGWARNER INC. DL-,01 0.146 EURBG3 XFRA US08915P1012 BIG 5 SPORT.GOODS DL-,01 0.129 EURBTL XFRA US0718131099 BAXTER INTL DL 1 0.163 EURNCB XFRA US0605051046 BANK AMERICA DL 0,01 0.103 EURBL8 XFRA US0584981064 BALL CORP. 0.086 EURAB5 XFRA US0454871056 ASSOC. BANC-CORP DL-,01 0.129 EURAXS XFRA US0025671050 ABAXIS INC. 0.155 EURA3B XFRA US00081T1088 ACCO BRANDS DL-,01 0.052 EURTYY XFRA TRATRKCM91F7 TRAKYA CAM SANAYII TN 1 0.029 EURTU7 XFRA TRASISEW91Q3 TUERKIYE SISE NAM. TN 1 0.026 EURV7P XFRA NO0003110603 BONHEUR NK 1,25 0.209 EURW1U XFRA KYG9463P1081 WASION GR.HLDG.LTD.HD-,01 0.025 EUROL5 XFRA KYG811511131 SHUI ON LAND LTD DL-0025 0.008 EUR599A XFRA KYG7800X1079 SANDS CHINA REG.S DL -,01 0.110 EURC9IB XFRA KYG5636C1078 LONKING HOLDINGS LTD. NEW 0.018 EURKLN XFRA KYG5257K1076 KINGB.LAMINATES H. HD-,10 0.058 EUR