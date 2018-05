FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2018 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.05.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2018.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2018.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTICA XFRA AU000000ORI1 ORICA LTD. 0.130 EURCSR XFRA AU000000CSR5 CSR LTD 0.088 EURA0W XFRA GB00BDGTXM47 ARROW GLOBAL GROUP LS-,01 0.093 EURUN6A XFRA IE0033024807 UDG HEALTHCARE EO -,05 0.037 EURS00 XFRA GB00BNLPYF73 SPIRE HEALTHCARE GRP 0.029 EUR6GC XFRA GB00BQS10J50 GAMMA COMMUNICATION.LS-01 0.064 EURAB2 XFRA NL0011540547 ABN AMRO GROUP DR/EO1 0.800 EURG9KB XFRA GB00BF5H9P87 GREAT P.EST.LS-,152631578 0.084 EURBC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.061 EUR10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.139 EURFI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.164 EURFN2 XFRA US3025201019 F.N.B. CORP. DL -,01 0.104 EUR0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.051 EUR6AA XFRA SE0001493776 AAK AB NAM. 0.943 EUR2JI XFRA CNE1000023B0 BANK OF JINZHOU H YC 1 0.022 EURPFH XFRA GB00BM4NV504 PATISSER.HLDGS (WI) LS-01 0.017 EURILE XFRA US44967H1014 ILG INC. DL-,01 0.152 EUR2T41 XFRA US88104R2094 TERRAFORM POWER A NEW 0.164 EURYC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.242 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.113 EURON1 XFRA US6800331075 OLD NATL BANCORP. IND. 0.113 EURTT4 XFRA US8984021027 TRUSTMARK CORP. 0.199 EURTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.057 EURNN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.061 EURHYEA XFRA US4491721050 HYSTER-YALE MAT.H.A DL-01 0.268 EUR0VF XFRA US9282541013 VIRTU FINANC.A DL-,00001 0.208 EURX9CP XFRA CA59124U1003 METALLA ROYAL.STREAM. ON 0.001 EUR9R9 XFRA AU000000NMT1 NEOMETALS LTD 0.007 EUR3FF XFRA US36116M1062 FUTUREFUEL CORP. DL-,0001 0.052 EUR2JW XFRA CA4707481046 JAMIESON WELLNESS INC. 0.053 EUREC9 XFRA US2077971016 CONN.WATER SERVICE INC. 0.271 EURW02 XFRA US93964W1080 WASHINGTON PRIME GRP 0.216 EURDF0 XFRA GB00BTC0LB89 DFS FURNITURE PLC 0.042 EURRW8 XFRA AU000000TNE8 TECHNOLOGY ONE LTD. 0.019 EUR