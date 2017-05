FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.05.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.05.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.05.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.05.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST10D XFRA US63938C1080 NAVIENT CORP. DL-,01 0.143 EURFI5 XFRA US3202091092 FIRST FINL BANCORP 0.152 EURNHL XFRA GB00BWFY5505 NIELSEN HLDGS EO-,07 0.304 EURYC4 XFRA US1637311028 CHEMICAL FINL DL 1 0.241 EUR163 XFRA US0050981085 ACUSHNET HLDGS.CORP -,001 0.107 EURXFRA XS1438529890 AG F.UMSATZF. 16/17FLRMTNTC5 XFRA US8983491056 TRUSTCO BK CORP. DL 1 0.059 EURNN2 XFRA US6293371067 NN INC. DL-,01 0.063 EURT2H XFRA KYG8904A1004 TIMES PPTY HLDGS HD -,10 0.041 EURMR2 XFRA US6102361010 MONRO MUFFLER DL-,01 0.161 EUR2HL XFRA US4415931009 HOULIHAN LOKEY A DL-,001 0.179 EUR