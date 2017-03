FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 30.03.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM31.03.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 30.03.2017.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 31.03.2017.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXAYQ XFRA LU0081336892 AB FCP I-GL.HGH.YLD. A 0.021 EURXAYK XFRA LU0069950391 AB FCP I-GLOBAL BD A 0.015 EURRR8C XFRA DE0009772616 UBS (D) EUROINVEST IMMO. 0.120 EURPKE XFRA US7004162092 PARK ELEKTROCHEM. DL-,10 0.093 EURAG8 XFRA US00846U1016 AGILENT TECHS INC. DL-,01 0.122 EURFRYA XFRA SE0000242455 SWEDBANK A 1.382 EURTBM XFRA JP3629800008 TOBISHIMA CORP. 0.017 EURAKA XFRA FI4000123195 ASIAKASTIETO GROUP OYJ 0.900 EURF6O1 XFRA DK0010234467 FLSMIDTH+CO.AS NAM.B DK20 0.806 EURCBGB XFRA DK0010181759 CARLSBERG A/S NAM. B DK20 1.344 EURCBGA XFRA DK0010181676 CARLSBERG A/S NAM. A DK20 1.344 EUR1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A 0.238 EURM3Z XFRA CH0025343259 COLTENE HLDG AG NAM.SF0,1 2.518 EURZFS XFRA CA31660A1030 FIERA CAPITAL CORP. 0.158 EURBKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.527 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.056 EURINNG XFRA NL0000113587 ING GROEP 03-UND. FLR 0.002 %LDB XFRA DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 0.329 EURQJQ XFRA DK0060542181 ISS AS DK 1 1.035 EURSPD XFRA US8681681057 SUPERIOR INDUSTRIES INTL 0.167 EURINNH XFRA NL0000116127 ING GROEP 04-UND. FLR 0.001 %